Vrijwilligers maken in Ter Apel in beslag genomen tenten weer schoon en droog

SELLINGEN – Een grote groep vrijwilligers heeft er voor gezorgd dat de in Ter Apel in beslag genomen tenten weer klaar zijn voor hergebruik.

De meeste mensen hebben ongetwijfeld gehoord over de in beslag genomen tenten in Ter Apel. Deze tenten werden uiteindelijk teruggegeven aan MiGreat en lagen in een grote schuur aan de Beetserweg in Sellingen. Er werd een oproep gedaan: wie komt er helpen? De tenten moesten uitgezocht, schoongemaakt en gelucht worden want het zou heel fijn als ze hergebruikt konden worden. Is het niet in Ter Apel, waar op dit moment gelukkig een overkapping staat voor geval er toch nog vluchtelingen buiten moeten wachten, dan wel elders in Europa, bijvoorbeeld Bosnië, Polen of Frankrijk.

De opkomst was wonderbaarlijk groot! Overal kwamen mensen vandaan; uit Sellingen zelf, uit Ter Apel (op de fiets), uit Groningen en misschien nog wel verder weg. Ook een viertal asielzoekers uit het AC in Ter Apel kwam om de handen uit de mouwen te steken en te helpen de toch wel grote klus te klaren, het ging om ongeveer 200 tenten! Bij elkaar waren er die middag zo’n 15 mensen aanwezig. Dat was maar goed ook, het uitvouwen van de tenten was een eitje, maar het weer opvouwen was vaak een worstelpartij.

Dankzij al de helpende handen en het mooie weer (hoewel er één tent de vijver in woei) is het gelukt om alle tenten weer gekeurd, schoon en droog te krijgen, klaar voor de volgende missie.

Ingezonden door Didi Dresscher