Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 14 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | DEZE WEEK AF-EN-AAN

Het is een tamelijk grijze ochtend met verspreid ook wat lichte regen, maar veel regen valt er niet. De temperatuur gaat verder omhoog tot ongeveer 10 graden. Vanmiddag is het meestal droog en geleidelijk komen er enkele opklaringen, maar vanavond is het bewolkt en vanuit het zuidwesten komt er een regenfront naar ons toe. Dat geeft later vanavond en vannacht een vrij natte toestand met op veel plaatsen een mm of 5 aan neerslag. De maximumtemperatuur voor vandaag is 12 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid.

Na die regen in de nacht is het morgen wisselend met soms een opklaring maar in het algemeen is er vrij veel bewolking en plaatselijk kan morgen een bui vallen. Donderdagnacht- en donderdagochtend passeert er een nieuw front met perioden met regen. Maximum morgen rond 11 graden en ook dan een matige wind.

Donderdag is er een vrij krachtige zuidwestenwind want dan is het ’s middags en ’s avonds een beetje guur met enkele buien met windvlagen. Daarna is het vrijdag ook wat buiig maar het weekend wordt droger. Het wordt dan een paar graden kouder, maar of het tot onder de 5 graden daalt is te bezien. Dan zou de wind moeten draaien naar het oosten.