BNNVARA geeft uitleg over documentaire april-meistaking 1943 

BOVEN PEKELA – In een bomvol buurtcentrum De Riggel in Boven Pekela gaf Jan Cees ter Brugge van BNNVARA afgelopen zaterdag 12 november een toelichting over de driedelige documentaire over de april-mei staking, die rond april/mei op de landelijke tv wordt uitgezonden. Een staking waar volgens de onderzoeker van de omroep tot nu toe landelijk weinig aandacht voor is geweest. Het was volgens hem echter een zeer belangrijk moment in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de bijeenkomst werd ook het voorlopig ontwerp van een plaquette getoond, die op 29 april op het voormalige gemeentehuis van Nieuwe Pekela wordt geplaatst. Dan is het namelijk precies 80 jaar geleden dat er in Nieuwe Pekela werd gestaakt.

Ingezonden door Boelo Lutgert