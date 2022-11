Bouw 22 huurappartementen Burgemeester Klauckelaan van start

APPINGEDAM – Op woensdag 16 november werd de nieuwbouw van 22 aardbevingsbestendige

huurwoningen aan de Burgemeester Klauckelaan feestelijk ingeluid. Laura Broekhuizen

(directeur-bestuurder Groninger Huis) en wethouder Annalies Usmany-Dallinga gaven samen met toekomstige bewoners het startsein voor de bouw.



De komende tijd begint Bouwmaatschappij Vuurboom B.V. met de werkzaamheden op het terrein. Laura Broekhuizen: “Met een speciale techniek worden de heipalen de grond in gedrukt. Als je er zo voor staat, is het toch wel een indrukwekkende stellage. We kiezen hiervoor omdat dit voor veel minder trillingen en geluidsoverlast zorgt dan bij het traditionele heien het geval is.”



In samenspraak met bewoners

Samen met bewoners en de huurdersorganisatie is unaniem voor dit ontwerp van Martini Architecten gekozen. De woningen worden gebouwd met een staalframe en krijgen zonnepanelen en een warmtepomp. Daarnaast krijgen ook de huidige ‘bewoners’ een mooi plekje. In het gebouw worden ongeveer 200 vogelhuisjes gerealiseerd. Laura Broekhuizen: “De woningen zijn niet alleen duurzaam, maar ook levensloopbestendig. Een mooie toevoeging aan ons woningaanbod in Appingedam voor

één- en tweepersoonshuishoudens.” Annalies Usmany-Dallinga: “De bouw van deze aardbevingsbestendige woningen is een toevoeging voor de entree van de wijk. We zijn blij met de volgende stap in de versterkingsopgave.”



Naar verwachting kunnen bewoners eind 2023 naar hun nieuwe woning verhuizen.



