Hulpdiensten in korte tijd twee keer naar Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Gistermiddag zijn de hulpdiensten in korte tijd twee keer in Musselkanaal in actie gekomen.

Gistermiddag is op de Schoolstraat in Musselkanaal door onbekende oorzaak een bestuurster met haar auto van de weg geraakt. Ze reed daarbij een lantaarnpaal plat. Vervolgens kwam de auto vlak voor een paal tot stilstand. De bestuurster en een mede-inzittende zijn in een ambulance onderzocht op letsel. Vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig. Bergingsbedrijf Willem Keizer en de gemeente hebben alles weer opgeruimd.

Een kwartier later kregen de hulpdiensten een tweede oproep voor Musselkanaal. Aan de Sluisstraat, niet ver van het eerste ongeval, was een persoon met een scootmobiel te water geraakt. Omstanders hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Hij/zij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: 112 Regioflits