MotoGP Legend Kevin Schwantz keert terug op TT-circuit tijdens Classic GP Assen

ASSEN – De Amerikaan Kevin Schwantz, wereldkampioen in de 500cc-klasse in 1993, keert 30 jaar na zijn laatste overwinning in Assen terug op het TT-circuit tijdens de Classic GP Assen die wordt verreden van 8 tot en met 10 september aanstaande. ‘Revvin’ Kevin’ komt zowel op de Pepsi Suzuki RGV 500 als de Lucky Strike Suzuki RGV 500 in actie.

Wat Valentino Rossi het afgelopen decennium betekende voor de fans in Assen, dat betekende Kevin Schwantz begin jaren ’90. De coureur uit Texas stond bekend om zijn wilde rijstijl en dat maakte hem wereldwijd tot publiekslieveling; temeer omdat hij ondanks zijn vele overwinningen telkens naast de wereldtitel greep. Rijdend in de kleuren van de hoofdsponsor van de Dutch TT was hij jarenlang het uithangbord van de Grand Prix van Nederland. Daarbij lag het Circuit van Drenthe de Texaan erg goed. Hij maakte er zijn Grand Prix-debuut in 1986 en wist de TT maar liefst drie keer te winnen. Zijn laatste overwinning op Drentse bodem boekte hij in 1993, het jaar waarin hij wereldkampioen werd.

In 1989 leek Schwantz voor het eerst op weg te zijn naar de overwinning in Assen tot zijn Suzuki één ronde voor de finish de geest gaf en landgenoot Wayne Rainey er met de overwinning vandoor ging. Het jaar erop haalde Schwantz sportieve revanche door na een rondenlang gevecht vóór Rainey over de streep te komen. In 1991 leken de rollen omgekeerd, maar maakte Rainey in de laatste bocht een zeldzame en kostbare fout, waardoor Schwantz onder luid gejuich totaal onverwacht zijn tweede overwinning in Assen wist te boeken. In 1992 ging hij, samen met landgenoot en viervoudig wereldkampioen Eddie Lawson strijdend ten onder in de Haarbocht. In 1993, het jaar waarin hij wereldkampioen werd, versloeg hij na een berekenende race de Australiër Mick Doohan en behaalde zijn derde en laatste TT-zege. In 1994 baarde de wereldkampioen opzien door na een harde val in de training van start te gaan met een gebroken pols. Hij reed zelfs een tijdje aan de leiding! Vechtend tegen de pijn kwam Schwantz, aangemoedigd door de fans vanaf de tribune, als vijfde over de meet.

‘Revvin’ Kevin’, zoals zijn bijnaam luidde, zou nog één keer in actie komen in Assen. Nadat hij in 1995 enige weken voorafgaand aan de TT onverwacht zijn afscheid had aangekondigd, stapte hij voorafgaand aan de 500cc- race voor de laatste maal op zijn Suzuki RGV 500 om in een parade met meerdere oud-coureurs afscheid te nemen van de Asser fans. Kevin Schwantz won in zijn carrière 25 Grand Prix-races en werd één keer wereldkampioen. Vijf jaar na zijn afscheid werd hij uitgeroepen tot ‘MotoGP Legend’. En in 2019 werd hij opgenomen in de Motorsports Hall of Fame in Amerika.

Win een ‘Meet & Greet’ met Kevin Schwantz

Legendarische prototype Group C bolides, klassieke formuleauto’s, iconische sportwagens en onvergetelijke Grand Prix motoren zijn van 8 tot en met 10 september te bewonderen in de ‘Cathedral of Speed’ tijdens de Classic GP op het TT Circuit Assen. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 15 Euro voor de vrijdag, 30 Euro voor de zaterdag of zondag, tot 49,50 Euro voor een weekendkaart. Wie vóór 1 januari boekt, maakt kans op een ‘Meet & Greet’ met de oud-wereldkampioen tijdens het evenement.

Voor meer info: www.classicgp-assen.com.

