Na streektoal is het tijd voor Country, Bluegrass en Americana in Veelerveen

VEELERVEEN – Na streektoal is het tijd voor Country, Bluegrass en Americana in Veelerveen.

Afgelopen zaterdag was er in MFA Ons Noabershoes het gezellige, relaxte Nije Westerwolde Streektoalfestival. Een van de eerste uitspraken van deelnemende muzikant, Krzysztof Groen was: “onze toal is slim leemteg”. En dat hebben alle deelnemers getoond en allemaal op verschillende manieren.

Zo nam columnist Erik Rouppé het aanwezige publiek mee met een maatschappijkritische blik op onze wereld. Verhoalenschriever en- verteller Luuk Houwing verwoorde het prachtig middels zijn hoorspel over Heubultjeburen. Josien Bakker liet zien en horen hoe ze gegroeid is. Ze speelde deze avond nog niet eerder door haar gezongen liedjes van andere streektoalartiesten. Soms solo, soms samen met Krzysztof Groen, o.a. het schitterend door hen gezongen nummer “Oafscheid” van Marlene Bakker en Edwin Jongedijk en een keer samen met Berny Jansema (een door Berny vertaald nummer van Bob Dylan).

Krzysztof Groen zong o.a. het prachtige “De loatste ronde”, maar ook in het Engels voelt hij zich als een vis in het water met o.a. “Somewhere between”, samen met Josien. Berny Jansema ontpopte zich deze avond als een echte Bob Dylan fan. Zo zong hij o.a. een prachtige vertaling van het nummer “Lay lady lay”. Maar daarnaast speelde hij ook nummers van door hem op muziek gezette gedichten van de Oldambster dichter Jan Sibolt Hovinga o.a. ‘O doe, dei doe mien ales bist’.

Bezoekers luisterden geboeid naar hetgeen gebracht werd. Het festival is mede tot stand gekomen dank zij een bijdrage van de Gebroeders Hesse Stichting uit Westerwolde, waarvoor onze dank.

De concertenreeks van dit jaar wordt afgesloten met een optreden van de formatie Kentucky Snake Oil. Dit viertal brengt een mix van Country, Bluegrass en Americana voor het voetlicht. De swingende fiddle, spetterende banjo, meerstemmige zang en het ritme zorgen er voor dat je niet kunt blijven stilzitten. De band speelt een gevarieerd repertoire met onder andere nummers die onder meer bekend zijn van Johnny Cash, Bruce Springsteen, Hank Williams, Mumford & Sons, Old Crow Medicine Show, Willie Nelson … etc. Zaterdagavond 26 november a.s. zijn ze te horen en te zien in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Aanvang: 20:30 uur. Kaarten kunt u reserveren door te mailen naar: info@veelerveen.eu of telefonisch 0625045014 of 0657392348.

Ingezonden door Pieter Huttinga