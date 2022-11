Na twee jaar afwezigheid weer Oudejaarsloop in Blijham

BLIJHAM – Na twee jaar afwezigheid vanwege Corona wordt op zaterdag 31 december a.s. in Blijham voor de 41e keer het startschot gegeven voor de Oudejaarsloop. De loop wordt georganiseerd door AV Aquilo uit Winschoten in samenwerking met voetbalvereniging ASVB uit Blijham.

De afgelopen edities hebben al vele hardloopliefhebbers de weg naar Blijham weten te vinden voor een sportief intermezzo in de periode van Kerst en Oud & Nieuw.

Westerwolde

Het parcours is ook dit jaar hetzelfde als de vorige edities. Naast een wedstrijd over 21,1 km (halve marathon) kan er ook worden gekozen voor trimlopen over 21,1, 14, 10 en 5 kilometer. De verschillende afstanden voeren de deelnemers over lanen en paden in het prachtige Westerwolde. Onder andere komen ze door de Wedderbergen en het natuurgebied De Gaast.

Wandelen

Ook dit jaar zijn de 10 en de 21,1 kilometer weer wandelend af te leggen. De wandelaars kunnen al vanaf 9.00 uur ’s morgens van start gaan op de langste afstand, de 21,1 km. Ook kan men de 10 kilometer lopen, daarvoor kan men om 10.00 uur van start.

Voor de hardlopers van de halve marathon klinkt het startschot om 11.00 uur. Dit is een uur eerder dan in vorige jaren! Voor de 10, de 14 en de 5 kilometer om 11.05 uur.

Inschrijving dit jaar uitsluitend via www.avaquilo.nl

Deelnemers voor de oudejaarsloop kunnen zich nu al opgeven op www.avaquilo.nl.

Op donderdag 29 december kunnen van 19:00 uur tot 20:30 uur de startnummers gehaald worden bij het clubhuis van atletiekvereniging Aquilo, Bovenburen 110 in Winschoten.

Op zaterdag 31 december kunnen van 08:30 uur tot 10:15uur de startnummers gehaald worden in de sporthal bij de voetbalvelden van ASVB, Raadhuisstraat 23-C te Blijham.

Voor alle lopers is er een elektronische tijdregistratie, deze is verwerkt op het startnummer.

Schijf je je voor 15 december in dan wordt je voornaam op het startnummer gedrukt. Schrijf je je na de 15e in dan krijg je een blanco startnummer, maar natuurlijk wel met tijdregistratie.

In de sporthal is er voldoende kleed- en doucheruimte beschikbaar. Ook is er EHBO aanwezig. Op het parcours vind je op verschillende punten verkeersregelaars. Volg hun instructies op, zodat we allemaal veilig thuiskomen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de internet-site van Aquilo:

http://www.avaquilo.nl

