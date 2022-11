Nieuwe uitdaging voor directeur Museum Klooster Ter Apel Margriet van Klinken

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 16 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGE MIDDAG | IN HET WEEKEND KOUDER

Het regenfront van vannacht zal het land verlaten en vanmiddag klaart het op. Het blijft dan droog bij een zuidenwind, vanavond draait de wind terug naar het zuidoosten. Maximumtemperatuur vanmiddag rond 12 graden.

Vanavond raakt het opnieuw bewolkt maar het is nog droog, in de loop van komende nacht gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Daarna volgt ook een natte donderdag met perioden met buiig weer en in het algemeen veel bewolking. Daarbij staat ook een matige tot krachtige zuidenwind en het is morgen ongeveer 10 graden.

Vrijdag is het de meeste tijd weer droog met af en toe zon en minder wind, maximum ook dan rond een graad of 10. Maar ondertussen draait de wind vrijdag naar het oosten en die gaat een kouder weekend geven met af en toe zon en meest droog weer. De middagtemperatuur zakt tot tussen de 3 en 6 graden en minimumtemperaturen tot net boven het vriespunt.