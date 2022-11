Wie pint hier met gestolen pinpassen in Appingedam en Groningen?

APPINGEDAM, GRONINGEN – De politie zoekt een man die op 22 en 24 augustus 2022 met gestolen pinpassen geld opneemt en betalingen verricht. Hij heeft hiervoor twee verschillende gestolen pinpassen gebruikt. Twee slachtoffers zijn door deze fraude veel geld kwijtgeraakt.

Bij de eerste diefstal werd op 22 augustus 2022 een 80-jarige vrouw uit Delfzijl benaderd door iemand die zich voordeed als medewerker van de helpdesk van een bank. Hij vertelde het slachtoffer dat er fraude was gepleegd op twee verschillende rekeningen. Het slachtoffer heeft hierna van beide rekeningen de passen en pincodes afgegeven. Vervolgens is er in Ten Boer en bij een tankstation in Groningen een flink bedrag gepind. Van de transactie in Groningen hebben we duidelijke beelden van de verdachte.

Tweede situatie

In het andere geval wordt op ongeveer dezelfde wijze een pinpas afhandig gemaakt van het slachtoffer. Op 24 augustus verschijnt een zogenaamde medewerker van een bank aan het adres van een 79-jarige vrouw uit Delfzijl. Zij geeft alleen de pinpas mee, maar toch lukt het verdachte om ook in dit geval in Appingedam en Groningen een flink bedrag buit te maken. Ook van deze transacties hebben we beelden waarop duidelijk te zien is dat we met dezelfde verdachte te maken hebben.

Deel uw informatie

Herkent u deze persoon? Of hebt u andere tips of informatie over dit onderzoek? Laat het de politie weten. U kunt bellen met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Gebruikt u bij uw tip het zaaknummer 2022237045 (diefstal 1) of 2022234064 (diefstal 2).

Trap er niet in!

Deze criminelen gaan professioneel te werk. Ze zetten slachtoffers onder druk en vragen het slachtoffer zelf handelingen uit te voeren. Een echte bank kan zelf rekeningen blokkeren en zal nooit vragen om snel te handelen of pincodes te geven. De bank vraagt u nooit om:

Uw beveiligingscodes

Uw pas op te sturen of af te geven

Geld over te maken

Via een link direct in te loggen in Mobiel of Internet Bankieren

Via een link in een e-mail of sms direct geld over te boeken

Bepaalde software of apps te instaleren anders dan de normale bankieren-app

Uw apparaat af te geven.

Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit. Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank. Dan kunt u de bank terugbellen en vragen of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. U kunt ook altijd uw bankkantoor bezoeken en uw ervaring delen. Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Wat moet ik doen als ik ben opgelicht?

Doe altijd aangifte bij de politie. Bel ook direct uw bank en volg de aanwijzingen van de bankmedewerker. Deel daarnaast uw verhaal met vrienden en kennissen. Zo helpt u voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

