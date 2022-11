BOVEN PEKELA – Naar aanleiding van de avond in de Riggel met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is er voor minimaal vier maanden een inloopspreekuur van het IMG in de Riggel te Boven Pekela.

Het spreekuur is op de donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur en is bedoeld voor mensen die vragen hebben over hun dossier of schadeafhandeling door het IMG. De werkgroep aardbevingsschade/bodemdaling Pekela hoopt dat gedupeerden hier gebruik van maken.

Ingezonden