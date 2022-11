‘Beste Akoestische Gitarist van de Benelux’ Harry Sacksioni komt naar Stadskanaal

STADSKANAAL – Lezers van het maandblad Gitarist Magazine en het platform Gitarist.nl hebben Harry Sacksoini tijdens de Gitarist Poll Awards 2022 voor het twaalfde jaar op rij uitgeroepen tot Beste Akoestische Gitarist van de Benelux. De Awards zijn de graadmeter van wat ‘in’ is op dit moment wat betreft gitaarspel. Een mooie kroon voor Harry op zijn 50-jarig optreed-jubileum, dat hij viert met een nieuw solo programma in de theaters en zijn gelijknamige anekdoteboek. Op donderdag 8 december komt Harry naar Theater Geert Teis in Stadskanaal.

Hij kan het zelf bijna niet geloven, maar Harry Sacksioni is in de afgelopen vijftig jaar, toch echt ieder jaar op tournee geweest, in binnen- en buitenland! Een enorme prestatie. Neem daarbij het feit dat hij dat bijna ieder jaar deed met nieuw geschreven nummers, en het zal niemand verbazen dat dit jubileumprogramma rijkelijk gevuld is met hoogtepunten uit zijn rijke catalogus. Omdat zijn inspiratie om nieuwe composities te schrijven nooit lijkt te stoppen, zal ook zijn nieuwste werk onderdeel uitmaken van dit optreden.

De titel van dit programma – Dat kunnen ze allemáál wel zeggen… – verwijst naar een van de vele verhalen uit zijn boek, die vijftig jaar reizen en optreden heeft opgeleverd. Mooie, bizarre, bijzondere en hilarische anekdoten waarvan een aantal ook zeker tijdens dit jubileumprogramma voorbij zal komen!

Harry’s technisch vermogen om ‘een hele band uit zijn gitaar te toveren’, gemixt met zijn ontwapenende en humoristische verteltrant, maken van dit jubileum-optreden een overrompelende en persoonlijke gebeurtenis. Hij maakt meer dan waar dat hij een eigenzinnig en uniek fenomeen is binnen de Nederlandse muziekwereld.

Niet voor niets is hij Edison winnaar, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, werd er een trein naar hem vernoemd en werd hij dus op het twaalfde jaar op rij verkozen tot Beste Akoestische Gitarist van de Benelux.

Ingezonden