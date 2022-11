Brandweer redt woning bij brand tuinhuis Oude Pekela

OUDE PEKELA – Vanmorgen is de brandweer uitgerukt voor een brand aan de Feiko Clockstraat.

Iets na half zes is de brandweer van Oude Pekela uitgerukt voor een brand aan de Feiko Clockstraat. Ook de hoogwerker van brandweer Winschoten ging ter plaatse. Bij een woning woedde brand in een tuinhuis. Het vuur dreigde naar de woning over te slaan.

De brandweer schaalde op naar middelbrand. Brandweer Nieuwe Pekela werd gealarmeerd. Samen wisten ze te voorkomen dat het vuur de woning bereikte.

De brand heeft voor rookschade gezorgd. Salvage is opgeroepen voor de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.