Europese antibiotica dag: wat is het gevaar van verkeerd en te veel gebruik?

REGIO – Vandaag is het Europese Antibiotica Dag. Elk jaar wordt er op deze dag aandacht gevraagd voor verstandig gebruik van antibiotica. Bijna iedereen kent het woord antibiotica, maar weinig mensen weten precies wat het is en dat verkeerd en te veel gebruik van het medicijn gevaarlijk is. Het Antibioticateam (A-team) van Treant geeft uitleg door de belangrijkste feiten op een rij te zetten.

Antibiotica doodt virussen: FABEL!

Veel mensen denken dat antibiotica virussen doodt. Dat is onjuist. Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of de groei ervan remmen. Een blaasontsteking of longontstekingen zijn voorbeelden van infecties die je kan verhelpen met antibiotica.

Antibiotica helpt dus NIET tegen de griep: FEIT!!

Antibiotica werken niet bij infecties die worden veroorzaakt door een virus zoals veel verkoudheden of de griep.

Er zijn verschillende soorten antibiotica: FEIT!

Dat klopt. Elke soort werkt tegen een andere groep bacteriën. De verschillende soorten antibiotica kun je in twee groepen onderscheiden: bacteriedodend of bacterieremmend. Penicilline is het bekendste antibioticum. Het wordt onder andere gebruikt bij longontsteking, de ziekte van Lyme en huidinfecties zoals wondroos.

Het is gevaarlijk als je te veel antibiotica gebruikt: FEIT!

Als je te vaak en te veel antibiotica neemt, dan werkt antibiotica niet meer goed. Steeds meer bacteriesoorten zijn dan sterker dan het medicijn. Dit noemen we antibioticaresistentie. Bepaalde bacteriën zijn niet meer gevoelig voor de werking van een of meer antibioticasoorten. Hierdoor zijn bacteriële infecties minder goed of zelfs niet meer te behandelen. En dat is gevaarlijk.

Verkeerd en te veel gebruik van antibiotica is zo gevaarlijk dat de overheid ingrijpt: FEIT!

Dit probleem is zo groot, dat de Nederlandse overheid maatregelen neemt. De overheid heeft afspraken met de zorgsector gemaakt om het gebruik van antibiotica in de zorg te verminderen. Door de begeleiding van het A-team van Treant lukt het om bij driekwart van de patiënten de antibiotica aan te passen. De kans op antibioticaresistentie vermindert hierdoor.

Antibiotica hebben geen bijwerkingen: FABEL!

Antibiotica kan vervelende bijwerkingen geven. Zo kan antibiotica zorgen voor misselijkheid, diarree, huiduitslag of rode vlekken. Als je last krijgt van (jeukende) huiduitslag en/of rode vlekken op je huid, dan kan dit komen doordat je allergisch bent voor het antibioticum dat je gebruikt. Maak in dat geval altijd een afspraak met je huisarts.

Het A-team van Treant bestaat uit artsen-microbioloog, internisten-infectioloog, een ziekenhuisapotheker en een deskundige infectiepreventie. Treant houdt op 22 november een symposium voor medewerkers om hun kennis en bewustwording over antibioticaresistentie te vergroten.

Ingezonden