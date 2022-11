Expositie architect Jan Stuivinga in gemeentehuis Veendam

VEENDAM – Van 21 november 2022 tot 13 januari 2023 is in het gemeentehuis een expositie van architect Jan Stuivinga. Tijdens de tentoonstelling zijn onder meer tekeningen te zien van de verbouw van het gemeentehuis in 1913, de Mulo, de Plantsoenschool en de voormalige DAGO garage.



Jan Stuivinga (1881–1962) volgde samen met zijn broer Theo Stuivinga (1880 – 1959) een opleiding aan de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst en Technische Wetenschappen. In 1907 vestigde Jan zich samen met zijn broer in Zeist. De gebroeders Stuivinga waren vooral actief in de provincie Utrecht maar ontwierpen ook een groot aantal bouwwerken elders in het land. Voor de gemeente Veendam ontwierpen ze bijvoorbeeld het raadhuis, een leeszaal, de Mulo en de zogeheten volks- en middenstandswoningen in Veendam.



Verbouw gemeentehuis in 1913

Sinds dit jaar beschikt de gemeente Veendam over een aantal tekeningen van onder meer de verbouw van het gemeentehuis van Veendam in 1913. Deze tekeningen lagen bij het architectuurmuseum in Rotterdam, Het Nieuwe Instituut.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Veendam.

Ingezonden