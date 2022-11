VEENDAM – Rond kwart over zes vond aan het Bocht Oosterdiep in Veendam een steekincident plaats.

Hulpdiensten zijn om 18.20 uur gealarmeerd voor een steekincident aan het Bocht Oosterdiep in Veendam. Er is één persoon gewond geraakt. Hij is na behandeling in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar de dader.

Dit bericht wordt, zodra meer bekend is, aangevuld.