Jubileumfeest Roggeveld Fietsen op 3 december

SCHEEMDA – Roggeveld Fietsen in Scheemda viert op 3 december haar tienjarig bestaan. De gehele zaterdag is iedereen welkom vanaf 9.30 uur aan de Poststraat 6 in Scheemda. Er is koffie met gebak, live-muziek en alle tijd om de net verbouwde fietswinkel te bekijken. Als kers op de taart maakt iedereen kans op mooie prijzen.

Met de overname van fietsenwinkel Doedens maakte Johan Roggeveld in 2012 de carrièreswitch van ziekenhuislaborant naar fietsenmaker. Zijn lang gekoesterde droom om mens en techniek te combineren werd hiermee realiteit. Gestaag is er de afgelopen jaren gebouwd aan de winkel en is er een volwaardig team van geschoolde fietsenmakers ontstaan. Het assortiment fietsen is zeer uitgebreid geworden. Van loopfiets voor een peuter tot luxueuze speed-pedelec voor de moderne forens. Verder vind je tegenwoordig mooie elektrische bakfietsen als ideaal alternatief voor woon-werkverkeer, waarmee ook kinderen gemakkelijk kunnen worden gehaald en gebracht.

Vanuit de regio weet men Roggeveld goed te vinden als full-service fietsenzaak. De filosofie is helder: het gaat altijd om de persoon óp de fiets. Wat zijn de wensen van hem of haar? Functioneel of recreatief? Lange of korte afstanden? Hoe kan Roggeveld de klant het ultieme fietsplezier bezorgen? Met dat vertrekpunt wordt gekeken naar alle opties binnen de merken waarvan Roggeveld dealer is, onder andere Gazelle, Batavus, Sparta, Union en sinds kort ook het toonaangevende Zwitserse e-bike merk Flyer.

Om ruimte te bieden voor al deze ontwikkelingen en om vele verschillende klanten te kunnen bedienen, is de winkel onlangs verbouwd en vergroot. Welke fietsontwikkelingen de toekomst verder mag brengen, de rode draad zal altijd het fietsplezier van de klant blijven. Met een glimlach en de nodige humor geholpen. Het team van Roggeveld Fietsen nodigt u van harte uit voor zaterdag 3 december om het tienjarig bestaan mee te vieren.

Ingezonden