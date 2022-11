DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Zondagochtend trof een voorbijganger in het natuurgebied bij de Tiefenfehnskämp in Sögel het levenloos lichaam van een man aan. Het bleek om een sinds 23 oktober vermiste 65 jarige man uit Sögel te gaan. Er is intensief door politie en brandweer met drones, helikopters en speurhonden naar de vermiste dementerende man gezocht, maar zonder resultaat. Gisteren heeft er obductie op het lichaam plaatsgevonden. Er zijn geen aanwijzingen dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.