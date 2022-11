ZUIDHORN – Vanuit Zuidhorn wordt de 56 jarige Anne Frederik Stol vermist.

De 56-jarige Anne is sinds 17 november 2022 06.00 uur vermist uit Zuidhorn. Hij is in onbekende richting vertrokken. Hij is een grote 1.85 m, forse man, te herkennen aan zijn baard. Hij heeft een elektrische zwarte Gazelle Orange damesfiets met bruin zadel en handvatten en grote lichtgrijze fietstassen met donkere kleppen.

Heeft u de heer Stol gezien bel dan de politie op 0900-8844.

Bron en foto: Politie Groningen