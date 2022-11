Martini ziekenhuis heeft al acht kinderen behandeld voor ernstige brandwonden veroorzaakt door vuurwerk zoals rotjes, tolletjes of sterretjes

GRONINGEN – Wist jij dat ook in ‘kindervuurwerk’ kruit zit en dat dit ernstige brandwonden kan veroorzaken? In het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis zijn nu al 8 kinderen behandeld voor ernstige brandwonden veroorzaakt door vuurwerk zoals rotjes, tolletjes of sterretjes. En het is pas half november.

Brandwondenarts Merit van Eck in het Martini Ziekenhuis: ‘We zien bijvoorbeeld kinderen die de een brandwond hebben opgelopen aan de onderkant van hun voet. Dit is veroorzaakt door het uittrappen van een brandend grondtolletje met de schoen. Dat geeft een harde knal en is daardoor een populaire challenge op social media. Als je pech hebt, brandt het grondtolletje door je schoenzool heen in de huid van je voet. Met alle gevolgen van dien. Maar denk ook aan een sterretje dat klem komt te zitten tussen trui en jas, of in aanraking komt met een synthetische jas of bontkraag. Ook zien we ernstige brandwonden doordat een tolletje in een schoen of laars terecht komt en door de sok heen de huid ernstig verbrandt. Wij horen vaak van ouders dat ze zich er niet bewust van waren dat kindervuurwerk, ofwel Categorie 1 of F1 vuurwerk, gevaarlijk kan zijn. Helaas is dat wel het geval. Al het vuurwerk waar kruit in zit, kan gevaarlijk zijn.’



Tips

Steek kindervuurwerk alleen af onder begeleiding van een volwassene

Gebruik een vuurwerkbril, aansteeklont en houd een veilige afstand tot het vuurwerk

Doe de broekspijp óver de laars of schoen in plaats van erbij in. Zo voorkom je dat het grondvuurwerk er in kan springen

Haal de capuchon van je jas of draag je capuchon binnenstebuiten zodat het een ‘bolletje’ wordt. Vuurwerk valt zo minder makkelijk in de capuchon of in de jas.

Het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis start samen met de brandwondencentra in Beverwijk en Rotterdam en de Nederlandse Brandwondenstichting de campagne ‘Geen kinderspel’. Doel van de campagne is brandwondenongevallen voorkomen en ouders en kinderen bewust maken van de gevaren van (kinder)vuurwerk.

Bron: Martini Ziekenhuis