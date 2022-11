Vrouwen Emancipatie groep Humanitas breidt uit

EMMEN, BORGER-ODOORN – De Vrouwen Emancipatie groep van Humanitas Emmen/Borger-Odoorn breidt uit. Steeds meer vrouwen ontdekken deze groep als een plek waar je als vrouwen onder elkaar advies kunt vragen als het thuis of op het werk tegenzit. Of gewoon samen de zinnen verzetten door leuke dingen te doen.

Inmiddels zijn 16 vrouwen lid van de Vrouwen Emancipatie groep in Emmen en Borger-Odoorn. ´We hebben de groep al eens in tweeën moeten splitsen, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. Want ieder verhaal of elke situatie moet tot zijn recht komen’, stelt Humanitas-coördinator José IJland.

Leuke dingen

De Humanitas-vrouwen komen elke twee weken op woensdagochtend bij elkaar in het Nivon centrum aan de Van Ravenswaaystraat in Emmen. ‘We hebben maar één doel voor ogen en dat is elkaar te helpen en energie voor de toekomst te geven. Belangrijk is dat alles wat we samen bespreken onder elkaar blijft. Iedereen is welkom en denk voor al niet dat je situatie niet belangrijk genoeg is. We luisteren en oordelen beslist niet. Volgens de Humanitas-coördinator wordt er ook volop gelachen en leuke dingen gedaan. En er komt binnenkort een energiecoach langs, wat zeker nuttig is in deze tijden.

Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website voor meer informatie: https://www.humanitas.nl/afdeling/emmen/activiteiten/vrouwen-kontaktgroep/.

Ingezonden