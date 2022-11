Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 20 november, 08.30 uur door John Havinga

BEWOLKT – WAT (NATTE) SNEEUW | VANAF DINSDAG ZACHTER

Het is bewolkt en het kwik schommelt rond het vriespunt en de bewolking heeft een enthousiaste daling van de temperatuur belemmerd. We zullen vandaag ook niet veel zon hebben en de bewolking kan vandaag ook af en toe dik genoeg zijn voor een spatje regen of natte sneeuw. De temperatuur zal in de middag oplopen naar +2 à +3 graden, bij een zwakke wind die krimpt van het zuiden naar het oosten.

Vanavond kan het een beetje wit worden door lichte sneeuw en vannacht zakt het kwik naar -1 à -2 graad. Het sneeuwfront komt met name over het midden en oosten van het land. De eerste aanval van de winter – zo zou je het wel kunnen noemen. Het is geen blijvertje, want de zachte lucht boven Engeland en de Atlantische oceaan komt komende week terug in Nederland.

Maandag is het wisselend bewolkt en droog behalve aan de Eems, daar kan een buitje langstrekken. In de middag kan de bewolking even wat openbreken c.q. wegtrekken en met ‘wat geluk’ komt er nog even een zonnige periode. Het kwik komt dan te liggen 2 à 3 graden, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Dinsdag wint de zachte lucht en daarna verloopt de week wisselvallig met dinsdag en woensdag loopt het kwik op tot rond 6 graden. Het is vaak bewolkt met af en toe buien, dinsdag wordt een dag met regen en wind. Woensdag lijkt een redelijk droge dag te worden. Donderdag en vrijdag komt het kwik uit op 8 tot 10 graden.