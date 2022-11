Cocaïnewasserij aangetroffen in Nieuw Beerta, twee verdachten aangehouden

NIEUW BEERTA – In een schuur achter een woonhuis aan de Hoofdweg in Nieuw Beerta heeft de politie in de nacht van zaterdag 19 november op zondag 20 november een in werking zijnde cocaïnewasserij aangetroffen. Er zijn twee personen aangehouden. De recherche doet nader onderzoek, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Bij de politie kwam informatie binnen dat er in het pand drugs gerelativeerde activiteiten zouden plaatsvinden. Deze informatie is gelijk serieus genomen en er is een onderzoek ingesteld. Op basis van de binnengekomen informatie en de onderzoeksresultaten is de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Landelijke Eenheid omstreeks 02:00 uur het pand binnengetreden. In het woonhuis voor de schuur zijn twee personen aangehouden. Een 32-jarige man uit de gemeente Oldambt en een 24-jarige vrouw uit Scheemda.

Cocaïnewasserij

In de schuur treft de politie een in werking zijnde cocaïnewasserij aan. In de ruimte worden allerlei middelen gevonden die worden gebruikt om cocaïne uit goederen te wassen. Om cocaïne aan de grens moeilijk traceerbaar te maken, wordt de drugs door criminelen meestal in gangbare stoffen of materialen verwerkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld shampoo of kleding. In een wasserij wordt cocaïne uit deze materialen onttrokken. Dit is een gevaarlijk proces waarbij chemicaliën worden gebruikt.

De specialisten van Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) en de Forensische Opsporing (FO) zijn zondag aanwezig in het pand om het chemische proces uiterst voorzichtig stoppen en het materiaal af te voeren. Er zijn ook voertuigen in beslag genomen voor onderzoek. Uit het onderzoek moet blijken om hoeveel drugs het gaat. Dat onderzoek zal nog enige tijd duren. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Drugslabs zijn levensgevaarlijk

Drugslabs kunnen overal zitten en ze zijn vaak te herkennen aan onder andere een chemische geur, verduisterde ramen en het regelmatig af- en aanrijden van bestelbusjes. Het vervaardigen van drugs is een proces waarin met chemische stoffen wordt gewerkt. Er is een grote kans dat deze chemicaliën ontploffen en er brand ontstaat. Daarom is een drugslab levensgevaarlijk, niet alleen voor personen in het lab maar ook voor omwonenden.

Melden helpt en kan ook anoniem

Vermoedt u dat er een drugslab bij u in de buurt zit? Meldingen, hoe klein ook, kunnen van groot belang zijn. U kunt uw tips delen met de politie door te bellen naar 0900-8844. Als u liever niet heeft dat de politie uw naam weet, kunt u ook met Meld Misdaad Anoniem bellen: 0800-7000. Als u informatie heeft kunt u ook contact opnemen met Team Criminele Inlichtingen (TCI). Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. TCI is te bereiken op telefoonnummer 088 – 661 77 34.