D66-congres: zet in op unieke kennispositie Nederlandse landbouwsector

GRONINGEN – Op het landelijk D66-congres zijn drie moties van kandidaat Statenlid en boerenzoon Arjan de Boer aangenomen. Het doel van deze moties is om een toekomstvisie te creëren waardoor er perspectief komt voor onze landbouwsector.



De Nederlandse landbouw staat op het punt om zichzelf opnieuw uit te vinden. De huidige landbouwproductie is opgebouwd door de inzet van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en gewasveredeling. Echter, met de huidige uitdagingen op het gebied van stikstof, milieu en klimaatverandering is dit model niet meer houdbaar. Daarom moet er nu wat veranderen.

Onze unieke kennispositie is hierbij cruciaal om perspectief te bieden aan boeren. Met Seed Valley, de universiteit van Wageningen en onze boeren zijn wij echt uniek in de wereld. Arjan de Boer: “Deze motie roept om gebruik te maken van de kennis die we hier in Nederland hebben, zodat we in de toekomst voorop lopen in het ontwikkelen van klimaatbestendige gewassen. Ook moeten er alternatieven komen voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Hierdoor kan onze landbouwsector bijdragen aan het verduurzamen van de wereldwijde voedselvoorziening.”

Ook is er een motie aangenomen van desbetreffende kandidaat Statenlid om kruidenrijk grasland te faciliteren. LTO en Urgenda hebben een proef opgezet met kruidenrijk grasland. Dit experiment leidde tot 1000 kilogram minder uitstoot van CO2 per hectare, meer voedsel voor insecten en vogels, minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, betere waterberging en completer voer voor koeien waardoor minder toevoegingen nodig waren. Ook verminderde het gebruik van kunstmest met 82%. De deelnemende boeren zijn enthousiast en waren zeer te spreken over de behaalde resultaten. Arjan de Boer: “Dit is een mooie kans om boeren te laten werken aan verduurzaming en hen kosten te laten besparen.” De laatste motie roept op om negatieve milieueffecten door het vervallen van de mestderogatie te voorkomen.

