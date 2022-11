  Spanning bij Provinciaal Groningse damtitel 

WINSCHOTEN – In zowel de hoofd-, als de eerste klasse blijft het spannend wie uiteindelijk damkampioen wordt van de provincie Groningen. In de hoofdklasse is vrijdag de 3e ronde afgewerkt in het Kostverloren Kwartier in Groningen. Koploper Danny Staal uit Groningen kwam daarbij remise overeen met Nico Werkman uit Baflo. Jakob Pronk uit Winschoten is met zijn overwinning tegen René Wijpkema uit Kantens medekoploper geworden met Danny Staal. Beide staan op 5 punten uit 3 partijen. Met de zet, 33-28 in het middenspel, legde Jakob de basis voor de overwinning. Bert de Jong Groningen is overigens van de nul af door een overwinning tegen stadgenoot Johan Rademaker. Jakob, Danny en Nico kunnen bogen op een ongeslagen status.

Jakob Pronk naar 1213 KNDB ratingpunten

De laatste weken vertoonde de rating van Jakob Pronk een opgaande lijn naar 1213 KNDB ratingpunten. Op de peildatum van 1 oktober stond Jakob op 1196 punten en heeft daarna positieve resultaten geboekt en staat na deze partij op 1213 punten. Remise (tegenstander met hogere rating) of winst levert sowieso extra punten op, daarentegen gaan er bij verlies en remise tegen een speler met een lagere rating, ratingpunten af. De Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) heeft hiervoor een ingenieus systeem ontwikkeld, dat na elke wedstrijd de ratingpunten aanpast.

Uitslagen 18 november in Groningen

Jakob Pronk – René Wijpkema 2 – 0

Johan Rademaker – Bert de Jong 0 – 2

Danny Staal – Nico Werkman 1 – 1

Stand Hoofdklasse 1. Jakob Pronk, Winschoten 3 – 5

2. Danny Staal, Groningen 3 – 5

3. Nico Werkman, Baflo 3 – 4

4. René Wijpkema, Kantens 3 – 2

5. Bert de Jong, Groningen 3 – 2

6. Johan Rademaker, Groningen 3 – 0

Programma voor vrijdagavond 2 december in Groningen

René Wijpkema – Nico Werkman

Bert de Jong – Danny Staal

Jakob Pronk – Johan Rademaker

Sterke kopgroep in de 1e klasse

In de eerste klasse is Johan Mulder uit Kropswolde, vrijdagavond in het Kostverloren Kwartier in Groningen, na een benauwde remise tegen Bob van der Mark uit Groningen, medekoploper geworden samen met Folkert Eerdmans uit Groningen en Han Tuenter uit Westerlee. Johan moest in de wedstrijd tegen Bob na een dwangzet, met een schijf minder, het eindspel in. Johan wist daarna met enkele ingenieuze zetten de remisehaven binnen te varen. Fenno Werkman uit Baflo won in deze ronde tegen Marinus Damkat uit Groningen en Jan Starke uit Oude Pekela kwam woensdagavond 16 november remise overeen met Renie Jas uit Groningen. Jan Starke ging na het middenspel met een schijf minder het eindspel in. Daarna kwam Jan na enkele krachtzetten tot een verdiende remise. Jan Starke en Jack Westerdijk gaan hun uitgestelde partij, die stond gepland op vrijdag 18 november, woensdagavond 23 november in Winschoten afwerken.

Podiumplaatsen 1e klasse

In principe doen Han Tuenter, Folkert Eerdmans, Johan Mulder, Fenno Werkman, Renie Jas, Jan Starke en Jack Westerdijk nog volop mee om de podiumplaatsen. Bovengenoemde spelers hebben namelijk 4 tot 6 verliespunten opgelopen. Daarentegen staan Bob van der Mark en Marinus Damkat op respectievelijk 7 en 8 verliespunten. Van alle negen deelnemers is alleen Johan Mulder nog ongeslagen.

Uitslag 16 november in Winschoten

Renie Jas – Jan Starke 1 – 1

Uitslagen vrijdagavond 18 november in Groningen

Marinus Damkat – Fenno Werkman 0 – 2

Bob van der Mark – Johan Mulder 1 – 1

Stand 1e klasse

1. Han Tuenter, Westerlee 5 – 6

2. Folkert Eerdmans, Groningen 5 – 6

3. Johan Mulder, Kropswolde 5 – 6

4. Fenno Werkman, Baflo 6 – 6

5. Renie Jas, Groningen 5 – 5

6. Bob van der Mark, Groningen 6 – 5

7. Jan Starke, Oude Pekela 4 – 4

8. Jack Westerdijk, Delfzijl 4 – 4

9. Marinus Damkat, Groningen 6 – 4

Programma woensdagavond 23 november in Winschoten (inhaalwedstrijd)

Jan Starke – Jack Westerdijk

Vrijdag 2 december in Groningen

Jack Westerdijk – Han Tuenter

Marinus Damkat – Jan Starke

Folkert Eerdmans – Johan Mulder

Renie Jas – Bob van der Mark

