Westerwolde lijdt onnodige nederlaag in- en tegen Gieten

GIETEN – In de voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Gieten en Westerwolde werd gesteld dat “resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst”. En dat werd zondagmiddag 20 november bewaarheid in een wedstrijd tussen twee ploegen die dit seizoen als enige van de twaalf overbleven in de derde klasse C ten opzichte van het seizoen 2021 / 2022. Bonden de Vlagtwedders tegenstander Gieten het vorig seizoen nog twee keer aan de zegekar, deze middag trok het team van trainer Richard Streuding aan het kortste eind. Hoewel het krachtsverschil tussen beide ploegen niet groot was, wist de thuisploeg de wedstrijd met een 3 – 1 winst enigszins geflatteerd naar zich toe te trekken. Wel had de ploeg van trainer Bas Nibbelke twee strafschoppen nodig om de drie punten in eigen huis te houden.

In het eerste deel van de wedstrijd, die overigens met één minuut stilte begon, nam Westerwolde direct na het eerste fluitsignaal van arbiter Achttien uit Jubbega, het heft in handen. Een aantal gevaarlijke aanvallen rolde richting het doel van keeper Jurjen Lanting van Gieten, maar tot succes leidde dit vooralsnog niet. Totdat in de 17e minuut de ook deze middag linksbuiten spelende Fran Riks langs zijn man snelde en spits Sander van Hoorn op maat bediende. Vanaf de vijfmeter legde hij de bal keurig in het open doel: 0-1. Voor Gieten het sein om iets aanvallender te gaan spelen met als gevolg dat de defensie van de gasten vaker onder druk kwam te staan. Aanvankelijk leidde dit niet tot succes. Maar met een klein beetje “hulp” van de arbiter kwam de thuisploeg op slag van rust toch nog op gelijke hoogte. Een gemakkelijk gegeven strafschop na een vermeende, in ieder geval onschuldige handsbal van Mark Geukes werd door Patrick Veldman benut. Doelman Bergman van Westerwolde zat nog dicht bij de strak ingeschoten penalty, maar wist de bal niet te keren. Het had er trouwens alle schijn van dat de elfmeter mede op appelleren werd gegeven. Een kleine tegenvaller voor het verder gedegen spelende Westerwolde. Scheidsrechter Achttien, die gedurende de gehele wedstrijd goede momenten afwisselde met dubieuze beslissingen, stuurde de tweeëntwintig en zijn assistenten dan ook met de verkregen 1 – 1 tussenstand naar de thee.

In het tweede bedrijf liet Gieten vanaf het begin zien dat er de wil was om deze middag de overwinning naar zich toe te trekken. Al in 54e minuut was het dan ook andermaal raak voor de thuisploeg. Na een snelle aanval over links was het Jorrick Dokter die middels een prima spitsengoal de bal achter Bergman deed verdwijnen: 2 – 1. Nu probeerde Westerwolde uit alle macht de gelijkmaker te forceren, hetgeen resulteerde in een aantal kleine kansen. Maar mede door gebrek aan echte stootkracht bleef de gelijkmaker achterwege. Ondertussen werd trainer Nibbelke van Gieten, die zich wat te nadrukkelijk met het spel, de spelers van Westerwolde en de leiding bemoeide, door de arbiter met een rode kaart achter de omheining gestuurd. Maar toen Rik te Velde in de 66e minuut in zijn eigen strafschopgebied een overtreding beging op een van de voorwaartsen van Gieten, was het opnieuw Patrick Veldman die vanuit de toegekende strafschop de bal in de voor hem rechterbenedenhoek achter Bergman schoot: 3 – 1. Middels een aantal wissels probeerden de Vlagtwedders nog orde op zaken te stellen, maar treffers zaten er niet meer in. In de wetenschap dat de Gietenaren nu qua wedstrijdpunten op gelijke hoogte met Westerwolde waren gekomen, stapten beide ploegen op aangeven van leidsman Achttien onder de douche.

Voor Westerwolde even uithuilen en dan op naar een belangrijk treffen tegen MOVV, volgende week zondag 27 november op De Barlage in Vlagtwedde. Zaak om dan wel aan de goede kant van de score te blijven, om zodoende nog steeds omhoog in plaats van naar beneden te hoeven kijken. Duidelijk is wel dat het competitieverloop in de huidige 3C een spannend verloop zal kennen, mede omdat er uiteindelijk niet bij de onderste vier geëindigd dient worden. En vanmiddag is gebleken dat men na één wedstrijd zomaar van de derde naar de zesde plaats kan duikelen. Maar met het nodige enthousiasme en goede inzet kunnen de roodwitten nog een heel eind komen.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Joran Luijten (62e min. Mikai Luijten) – Rudolf Riks – Rik te Velde – Mark Geukes – Kevin v.d. Laan – Julian Smid (80e min. Tex van Kalmthout) – Arjen Heidekamp (70e min. Wilco Huls) – Lars te Bokkel (62e min. Merill Wakker) – Sander van Hoorn (46e min. Michel ter Horst) – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. Achttien

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter