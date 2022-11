Bankhelpdeskfraude – Dierenriemstraat – Groningen

GRONINGEN – De politie zoekt een verdachte man die op 21 september met een gestolen bankpas voor grote bedragen aankopen heeft gedaan bij drie winkels in de stad Groningen. De man is op meerdere plekken duidelijk herkenbaar op beeld vastgelegd.

Een 64-jarige vrouw uit de gemeente Aa en Hunze wordt op woensdagochtend 21 september rond 11:00 uur gebeld door iemand die zich voordoet als een zogenaamde bankmedewerker. Op goed vertrouwen laat ze zich overhalen om meekijksoftware op haar computer te installeren. Rond 12:30 uur geeft de vrouw meerdere bankpassen en haar pincodes af aan een koerier die bij haar aan de deur komt. Het zou daarbij gaan om een vrouw van 20 tot 30 jaar met een tenger postuur en een lengte van 1.70 meter lang. De vrouw, die Nederlands sprak, heeft een witte huidskleur en ze had lang, stijl en blond haar.

Meerdere personen betrokken

Binnen korte tijd nadat het slachtoffer de pinpassen heeft afgegeven, wordt er op meerdere plekken gepind. Eén verdachte pint in Annen. We weten wie hij is en we zijn dus ook niet op zoek naar hem. Bij deze bankhelpdeskfraude zijn dus meerdere personen betrokken.

Duizenden euro’s gepind

Een andere verdachte doet namelijk in drie verschillende winkels in de stad Groningen voor duizenden euro’s aan aankopen. Van deze transacties hebben we beelden, waarop steeds dezelfde verdachte man te zien is. Hij valt op door zijn schoudertas en blauwe pet. Op de beelden is te zien dat de man eerst voor 5.500 euro aankopen doet in een telefoniewinkel in de binnenstad van Groningen. Meteen daarna vertrekt de verdachte richting een elektronicawinkel in de buurt, waar hij meer dan 6.000 euro lijkt te betalen voor vier dure laptops. Even later loopt de man met een tasje naar buiten bij een juwelier met daarin meer dan €2.000 aan waardevolle spullen. Het slachtoffer komt er helaas te laat achter dat ze het slachtoffer is geworden van bankhelpdeskfraude. Binnen enkele uren heeft deze verdachte voor meer dan meer dan 17.000 euro gepind met de pas die ze aan de deur in goed vertrouwen had afgegeven.

Weet u wie deze man is?

De politie wil graag weten wie deze man is die voor grote bedragen aankopen deed in drie winkels in de stad Groningen op 21 september. Hij is op deze beelden duidelijk herkenbaar in beeld. Weet u wie deze man is? Wellicht in combinatie met de vrouw die de pinpassen heeft opgehaald? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in deze zaak? Neem dan contact met hen op. Dat kan ook anoniem via 0800-7000.