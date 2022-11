Je kunt me gerust een geheim vertellen, een hoopvolle theatervoorstelling over dementie, te zien in De Klinker

WINSCHOTEN – Je kunt me gerust een geheim vertellen is een hoopvolle theatervoorstelling over dementie, geschreven door regisseur Madeleine Matzer en gespeeld door Juul Vrijdag, muzikaal ondersteund door Helge Slikker. MATZER Theaterproducties speelt deze voorstelling op woensdag 14 december in Cultuurhuis De Klinker.

“Een moeder raakt haar kompas kwijt. En haar streken. Haar kind gaat op zoek naar de gebruiksaanwijzing. In de mist, in de hilariteit, in het verdriet en soms ook in de wanhoop. Ergens in een tijdmachine vinden ze elkaar en komen ze dichter bij elkaar dan ooit.”

Méér dan een voorstelling

Door de toegenomen welvaart leven we langer en blijven we ook langer gezond. Geweldig natuurlijk, maar dat ouder worden brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld dementie: volksziekte nummer één. Met deze voorstelling wil theatermaker Madeleine Matzer het onderwerp dementie beter bespreekbaar en zichtbaar maken. En laten zien dat dementie ook een waardevolle reis kan zijn met mooie, grappige en ontroerende contactmomenten, voor zowel de persoon met dementie als voor de naaste omgeving.



Madeleine heeft, net als veel naasten van mensen met dementie, zelf het wiel moeten uitvinden over hoe ze het best met haar moeders dementie kon omgaan. Haar ervaringen vormen de basis voor dit omvangrijke theaterproject, waarvoor MATZER samenwerkt met uiteenlopende organisaties (theaters, zorginstellingen, gemeenten en onderwijs). De voorstelling wordt gespeeld door actrice Juul Vrijdag (zelf ervaringsdeskundige, bekend van o.a. Dertigers, Dokter Deen, De Bende van Oss en Soldaat van Oranje).

De impact van theater

MATZER gelooft in naar doelgroepen toe bewegen met autonoom theater midden in de samenleving. Door samen te werken met theaters, gemeenten, welzijnsorganisaties, bedrijven en allerlei andere instellingen, ontstaan er dwarsverbanden en wordt nieuw publiek bereikt. MATZER Theaterproducties voert met Tranzo Tilburg, Fontys Hogeschool (Toegepaste Psychologie) en Zorgbelang Brabant onderzoek uit naar de impact van deze voorstelling.



Je kunt me gerust een geheim vertellen

Tekst: Madeleine Matzer (met dank aan Jibbe Willems)

Regie: Madeleine Matzer

Spel: Juul Vrijdag

Muziek en compositie: Helge Slikker



Cultuurhuis De Klinker – Winschoten

Woensdag 14 december, 20.15 uur

Ingezonden