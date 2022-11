Journaliste en schrijfster Janneke Vos presenteert nieuw boek ‘Zondagskind’

APPINGEDAM – Vrijdag 25 november presenteert journaliste, schrijfster en oud-presentatrice van RTV Noord Janneke Vos haar nieuwe boek ‘Zondagskind’ in haar geboorteplaats Appingedam. De van origine Groningse woont sinds 2006 met haar man Ad de Groot in Roemenië. Ze werkt daar als journaliste voor onder meer het bekende televisieprogramma Spoorloos en het NOS-nieuws. ‘Zondagskind’ is haar zevende boek.

‘Ik werd geboren op een zondag. Op zondag 23 februari 1964. Volgens de overlevering zijn zondagskinderen gelukskinderen. Geluksvogels. Hun leven gaat van een leien dakje. Ze komen overal mee weg. Hebben altijd mazzel. Ik kan u verzekeren dat dit niet waar is.’

Janneke neemt u in veertig korte verhalen mee naar haar jonge jaren in Groningen en haar latere leven in Roemenië. Twee levens die totaal verschillend lijken, maar dat in feite niet zijn. ‘Waar ik als kind mijn dromen veelvuldig zag sneuvelen bleek het een verademing om te wonen in een land waar ieders dromen voortdurend sneuvelen. Het was niks, het is niks, het zal ook niks worden. Dat biedt een mens tenminste duidelijkheid.’

‘Zondagskind’ wordt uitgegeven door Uitgeverij Profiel in Bedum. Op verzoek wordt een exemplaar van het boek beschikbaar gesteld.

Van Janneke Vos verschenen eerder bij uitgeverij Profiel ‘De blinde vrouw van Mures’, ‘Adio Peppi’, ‘Het is hier net het paradijs’, ‘Pofta Buna’, ‘Ik wou dat ik haar hond was’ en ‘Doe mij maar de gladiolen’.

Van 18 t/m 28 november is Janneke in Nederland ter gelegenheid van de presentatie. Die vindt plaats in de Synagoge aan de Broerstraat te Appingedam op vrijdagmiddag 25 november om 15.00 uur.

Ingezonden door uitgeverij Scholma.