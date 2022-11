Kerstmarkten in Vesting Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 22 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER EEN BUI | TOT WEEKEND WISSELVALLIG

Na de regen van vannacht wordt het een overwegend droge dag met af en toe opklaringen die afwisselen met wolkenvelden. In de loop van de middag en avond neemt de kans op een bui weliswaar toe, maar ook dan blijft het de meeste tijd droog. Er is vandaag een matige wind uit zuidoost tot zuid en de middagtemperatuur is ongeveer 7 graden.

Vannacht blijft er kans op een bui en morgen hebben we overdag ongeveer hetzelfde als vandaag. Dat betekent opklaringen, wolkenvelden, en maar een enkele lokale bui. In de namiddag en morgenavond komt er een front met regen naar ons toe. Maximumtemperatuur morgen rond 8 graden, minimumtemperatuur komende nacht rond 4 graden.

Donderdag is dat front weer weg en dat is een overwegend droge dag met af en toe zon, een zuidwestenwind, en een maximum rond 10 graden. Vrijdag is de buienkans weer wat groter, het komende weekend lijkt overwegend droog te zijn. Dan is het ’s middags 7 tot 9 graden.