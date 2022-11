Dit weekend bussen in plaats van treinen tussen Groningen-Veendam-Winschoten-Weener

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 23 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TOT WEEKEND WISSELVALLIG | WEL WAT ZACHTER

Het is ook vandaag een bewolkte ochtend en zo af en toe kan er nog een beetje regen of motregen vallen. De wind is vanochtend matig uit het zuiden en het is zo’n 7 á 8 graden. Vanmiddag kan daar nog 1 of 2 graden bij komen en dan is het soms mooi weer met zonnige perioden. En het is vanmiddag ook droog.

Vanavond is het wéér een ander verhaal want dan zal er een front passeren met enige regen, daarna is het vannacht overwegend weer overwegend met enkele opklaringen.

Morgen zijn er ook opklaringen en dus zijn er zonnige momenten, en alleen in de ochtend zou een kleine bui kunnen vallen. Met 10 of 11 graden is het morgen ook nog eens aan de zachte kant. Vrijdag gaat daar weer een graadje vanaf, en dan is er weer meer kans op enkele buien. In het weekend is de zaterdag droog maar in de loop van de zondag is er kans op regen, en zo blijft het licht wisselvallig en toch een ook beetje saai herfstweer.