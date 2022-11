Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 24 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG VERANDERINGEN | OP LANGE TERMIJN KOUDER

Er is vanochtend vrij veel bewolking met verspreid een paar buien, maar vanmiddag en vanavond is het droog met brede opklaringen. De temperatuur komt uit rond de 10 graden. De wind is meest matig met windkracht 3 tot 4 uit het zuidwesten, maar soms is er ook windkracht 5.

Vannacht gaat er een front passeren met een flinke periode met regen en daarop vooruitlopend is er vanavond weer veel bewolking. Overdag is dat front alweer voorbij maar in de loop van de ochtend en morgenmiddag is er nog wel kans op een paar buien. Soms is er morgen wat zon, de maximumtemperatuur is een graad of 10, en de wind is matig uit het zuidwesten tot westen (vandaag waait de wind nog uit zuidwest tot zuid).

En in het weekend is de zaterdag eindelijk weer eens een droge dag met zonnige perioden, zondag is het overwegend bewolkt en later op zondag is er kans op regen. Na het weekend is er weer af en toe zon en is het licht wisselvallig, later in de week is het meest droog en dan komt er een oostenwind: dan zou een koudere periode kunnen beginnen met vorst in de nacht en overdag eind volgende week maxima onder de 5 graden.