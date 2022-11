Advent- winterwandeling bij het Veendiep

VRIESCHELOO – Wandel mee op zondag 18 december met een advent-winterwandeling rondom de Veendiepsplassen in Vriescheloo en stap in de wereld van Charles Dickens.

Tijdens de wandeling kunt u genieten van licht, muziek van een draaiorgel, vuurkorven, de levende kerststal, midwinterhoorns en een verhalenverteller. Ook treft u tijdens de wandeling diverse figuranten aan en waant u zich werkelijk in de wereld van Charles Dickens.

Na afloop van de wandeling is er bij de Coffee to Go bij het Veendiep gelegenheid lekkers af te halen, zoals warme chocolademelk, koffie, glühwein en een heerlijke warme hap. Ook worden daar spekkedikken gebakken.

Starten kan tussen 11.00 en 14.00 uur bij IJssalon Veendiep Vriescheloo.

Opgeven kan nu VOL=VOL ( whatsapp ) 0611096739 of 0597-726865 Info@loosterheerlijckheid.com of een Messenger bericht. Deelname is gratis.

Deelname geheel op eigen risico, de organisatie stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk, de paden zijn deels-onverhard, trek dus stevig schoeisel aan. De route is NIET rolstoelvriendelijk.

Parkeren – Hertenkamp – Jachthaven Veendiep – Dorpsstraat 4 Vriescheloo

