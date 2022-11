Agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’ in Euroborg zeer geslaagd

GRONINGEN – De Boeren-box kan terugkijken op een zeer geslaagde agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’. Stadion Euroborg was twee dagen lang het middelpunt van de agrarische sector in Noord-Nederland. In totaal waren er – verspreid over de twee dagen – zo`n 1.500 bezoekers die een kijkje namen op de beursvloer of één van de seminars bijwoonden in een skybox van Euroborg.

‘Trots op het Noorden’ was op woensdag 23 en donderdag 24 november hét trefpunt voor alle agrarische ondernemers en hun (toekomstige) leveranciers en de plek voor iedereen die actief is in de agrarische branche. De Boeren-box, waarin tal van bedrijven uit de agrarische sector zijn vertegenwoordigd, kijkt terug zeer geslaagde dagen.

“We hadden onze beurs de naam ‘Trots op het Noorden’ meegegeven en de naam doet recht aan het gevoel dat er heerste op de beursvloer,” aldus voorzitter van de Boeren-box Jos Hofsteenge. “Je merkt hoe trots iedereen is om deel uit te maken van deze sector.”

Vooral op de tweede en laatste dag was het druk in stadion Euroborg, het onderkomen van FC Groningen. Naast de meer dan dertig bedrijven die zich presenteerden op de beursvloer, werden verschillende seminars en trainingen over actuele onderwerpen goed bezocht. Hofsteenge: “Persoonlijk heb ik ook genoten van de verbindingen die werden gemaakt met de volgende generatie. Zo waren er 300 studenten van het Terra College aanwezig. Dit is de toekomst van onze sector die heeft kunnen kennismaken met de deelnemers van de Boeren-box. Zeer inspirerend voor ons en voor de studenten.”

De beurs bood een schat aan actuele informatie op het gebied van akkerbouw, rundvee- en dierhouderij. Het is tevens de ultieme plek om het netwerk uit te breiden en onderlinge contacten te versterken. “Het is goed geweest om elkaar op deze beurs te treffen. Met ongeveer 1.500 bezoekers kijken we terug op een mooie opkomst. We hebben veel enthousiaste reacties gehoord. Mooie gesprekken gevoerd, onderlinge verbindingen gelegd en er is daadwerkelijk handel gedaan. Daarnaast was het ook gewoon gezellig tijdens de afsluitende borrel om met vakmensen te praten die in onze sector werkzaam zijn. Kortom; twee geslaagde dagen.”

Deelnemers die zich tijdens de tweedaagse beurs in Euroborg presenteerden waren; Abiant Uitzendgroep, Agrio Uitgeverij B.V., ABN AMRO Bank N.V., Achterhof Makelaardij, AgriPlaza Makelaars, Alfa Accountants en Adviseurs Groningen – Assen, Alfa Melktechniek, Bout Advocaten, Boven BV Finsterwolde, John Breider Mechanisatie, Century Autogroep, CRV, Rudy Daniëls, Drenthe Signaal, Havinga Makelaardij – Briltil, H.S. Groep B.V., HS Werkt, Jansen&Heuning – bulk handling systems, Kuil Banden, Kws Benelux, MAIN Energie, Makro Nederland, Leo Mechielsen, Ad Nooren B.V., Notebomers Agrabouw B.V., Oosterpoort Opleidingen, Loonbedrijf Lucas Stuut & Zn. V.O.F., TheTransitionCompany, Terra, VisscherHolland, Univé Royal Avebe, Cumela, GroeNoord Ag & Turf.

De Boeren-box dankt alle deelnemers en bezoekers aan de agrarische beurs ‘Trots op het Noorden’.

