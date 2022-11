Bedrijven uit de regio maken de Bruintje Beer Tocht 2023 weer mogelijk

MUSSELKANAAL – Naast hoofdsponsor Manning Dakbedekking uit Stadskanaal maken diverse bedrijven van groot tot klein uit onze regio de Bruintje Beer Tocht 2023 weer mogelijk. Naast vele bekende sponsoren uit het verleden hebben zich weer een aantal mooie bedrijven aangesloten bij de tocht. Er is nog steeds ruimte voor bedrijven en personen om zich aan te sluiten.

Door de inzet en bijdrage van alle sponsoren en vrijwilligers lukt het ons om meerdere doelen te bereiken. Deze zijn enerzijds het fietsgebied Zuid Oost Groningen te promoten en te ontdekken. Onze regio is mooi en bijzonder, dat horen we steeds weer van mensen buiten de provincie. Anderzijds zijn we bijzonder trots een goed doel uit de regio te kunnen ondersteunen aldus Hans Ravensbergen van de organisatie. We gaan ons uiterste best doen om er weer een mooi fietsfeestje van te maken.

Het goede doel voor 2023, zal net als eerdere edities het bijeen fietsen van vakanties voor kinderen uit onze regio in het kinderhotel “De Burcht Wedde” zijn. Vorig jaar konden we meer dan 50 gezinnen laten genieten van een mooie vakantie. Ons doel voor 2023 is om dit te overtreffen,

Door de grote populariteit van de tocht en het toelaten van een beperkt aantal deelnemers hebben we als bestuur besloten dat er alleen deelgenomen kan worden middels voorinschrijving.

Voor dit bedrag ontvangt elke deelnemer: een limited edition BBT flandriens renner 6e editie, een waterproof Sportvoeding.com, smartphone case, koffie bij de start& finish, koffie& gebak onderweg en 2 keer extra verzorging. Net als voorgaande jaren staat er een route van 50 km en 90 km op het programma.

Op de website https://bruintjebeertocht.nl/ staat exact beschreven hoe men zich inschrijft. De inschrijving is geopend vanaf 1 december 2022 en sluit bij het maximum aantal deelnemers van 650.

Dus wees er snel bij, want vol is vol.

De tocht zal traditioneel verreden gaan worden op de 1e zondag in de lente en dat is in 2023 op zondag 26 maart.

Ingezonden