Brandweer blust woningbrand Veendam

VEENDAM – De brandweer van Veendam heeft vannacht een woningbrand aan de Straat Bali geblust.

De brandweer van Veendam is vannacht rond kwart voor twee met twee tankautospuiten en de hoogwerker uitgerukt voor een middelbrand aan de Straat Bali in Veendam. Achter een rijtjeswoning stond tuinmeubilair in brand. Door de hitte sprong een raam.

Het vuur was ontdekt door een van de buren. De bewoners waren thuis. Zij werden in een ambulance gecontroleerd op rookvergiftiging. Vervoer naar een ziekenhuis was niet nodig. De brandweer haalde ook een kat uit de woning.

Het vuur was snel onder controle. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.