VLAGTWEDDE – Dagbesteding “‘t Kraaiennust” in Vlagtwedde heeft een succesvolle Wintermarkt



De groepsleiders van Dagbesteding ‘t Kraaiennust in Vlagtwedde waren vanmiddag erg tevreden.

De door hen georganiseerde Wintermarkt verliep erg goed en er werden veel mooie, door de deelnemers gemaakte, items verkocht.

Mooie eekhoornkasten, uilenkasten, egelkasten en nog veel meer knutseldingen verwisselden van eigenaar. Ook was er de mogelijkheid om snert te bestellen, lekkere krentenbrood en niet te vergeten zelfgebakken cake met pepernoten of rozijnen en natuurlijk de heerlijke kniepertjes.

Op het moment dat de fotograaf de markt bezocht waren de deelnemers helemaal uitgeteld al terug naar hun verblijf.

Mocht u de markt hebben gemist, geen probleem, dagbesteding ‘t Kraaiennust is elke dag geopend en u kunt gewoon binnenlopen op de locatie aan de Kraaikampweg in Vlagtwedde.