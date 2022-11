FNV: Qbuzz houdt rapport Arbeidsinspectie over onveiligheid buslijnen stil

GRONINGEN – Het rapport van de Arbeidsinspectie (NLA) over onveiligheid op de buslijnen van Qbuzz tussen Emmen en Ter Apel (buslijnen 72 en 73) lijkt in de la te zijn beland bij de regionale vervoerder. Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Het rapport is in juli naar de directie van Qbuzz gestuurd en een aantal maatregelen moet voor 1 december a.s. zijn genomen. Maar werknemers hebben daar nog niets daarover gehoord. Laat staan dat de inhoud van het rapport met ze gedeeld is.’

In het rapport staan een aantal overtredingen van Arbeidsomstandighedenwetgeving. Ook wordt Qbuzz opgedragen maatregelen te nemen die zorgen voor voldoende veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Erkenning van het probleem

Kuiper: ‘De aanpak van agressie en geweld staat of valt bij erkenning van het probleem. Dit ontbrak bij Qbuzz. Met als gevolg dat de onveilige werksituatie voortduurde en chauffeurs zich vorig jaar genoodzaakt voelden het werk neer te leggen.’ De FNV heeft daarop de NLA ingeschakeld. Kuiper: ‘We wilden niet alleen erkenning van het probleem, maar ook oplossingen voor de lange termijn die zorgen voor voldoende veiligheid.’

Qbuzz bleef stil

Ook na de brief van de NLA bleef het stil vanuit Qbuzz. Kuiper: ‘We hebben niets gezien van maatregelen, verbeteringen of excuses vanuit de werkgever. Juist als het om veiligheid gaat heb je een werkgever nodig die de zaken serieus neemt, die achter de werknemers staat. Het vertrouwen van de chauffeurs in hun werkgever is flink aangetast.’

Vertrouwen herstellen

Om het vertrouwen te herstellen eist de FNV van Qbuzz dat zij erop toe ziet dat de afgesproken maatregelen om de veiligheid te vergroten, waaronder camerabewaking, gerealiseerd worden. Kuiper: ‘De werkgever moet ook zaken die ze zelf kan oplossen om de veiligheid te vergroten oppakken. Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek.’ Daarnaast stelt de FNV dat er bij Qbuzz een cultuurverandering nodig is. Kuiper: ‘Excuses voor het falen in het verleden is een eerste stap. Niet alleen om aan te geven dat je het in de toekomst anders aan gaat pakken, maar ook om het vertrouwen van buschauffeurs te herstellen.’

Ingezonden