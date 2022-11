Gemeente Oldambt kleurt oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en meisjes

OLDAMBT – In de gemeente Oldambt kleuren de molens, net als vorig jaar, weer oranje. Dit is onderdeel van de wereldwijde campagne Orange the World. Door de molens van 25 november tot 10 december te verlichten vraagt de gemeente aandacht voor het geweld tegen vrouwen en meisjes.

De wereld kleurt oranje

Orange the World is een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Elk jaar wordt er zestien dagen actie gevoerd. Van 25 november, de Internationale dag tegen Geweld, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. In meer dan 100 landen worden in deze periode gebouwen, molens, standbeelden of andere objecten oranje uitgelicht. In Nederland zetten niet alleen gemeentes zich in, maar ook bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en provincies.

Oldambt kleur oranje

Net als vorig jaar kleuren meerdere molens in Oldambt oranje. Het college vindt het belangrijk dat we ons blijven inzetten tegen geweld, daarom hangen er bij alle molens posters waarop het college aangeeft medestander te zijn van Orange The World. Een op de drie vrouwen maakt namelijk geweld mee in haar leven. Met de slogan: ‘’Wij zijn #medestanders jij ook?’’ wil het college haar steentje bijdragen om mensen bewust te laten worden van geweld tegen vrouwen.

Een toekomst zonder geweld

Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldambt, wil graag een toekomst zonder geweld tegen meisjes en vrouwen. Ze is daarom ook ambassadeur van de regionale aanpak seksueel geweld. ‘’Het is belangrijk om tegen elke vorm van geweld aandacht te vragen. Het is daarom fijn dat we als Oldambt ons steentje bijdrage tijdens Orange the World. Geweld tegen vrouwen en meisjes is nog vaak een taboe, omdat het wordt gezien als een vrouwenprobleem. Ze moeten op weerbaarheidstraining, beter nadenken over hun kledingkeuze of niet alleen over straat gaan in het donker. Gelukkig komt er langzaam steeds meer aandacht voor de rol van mannen en jongens bij het bestrijden van deze vorm van geweld’’, aldus burgemeester Sikkema.

