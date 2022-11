Grenskantoor van “rotte kies” naar visitekaartje voor Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vanmiddag is aan de Rhederweg het grenskantoor heropend.

Het voormalig grenskantoor aan de Rhederweg in Bellingwolde is in september 2020 voor een symbolisch bedrag door Statenlid Richart Joling, eigenaar van Rolloek B.V., van de gemeente Westerwolde overgenomen. Het gebouw, dat sinds 1993 leeg staat, is helemaal gerestaureerd en ziet er weer authentiek uit, inclusief een plakkaat van de marechaussee aan de muur, de historische douaneauto en een slagboom.

Vandaag werd het gebouw officieel heropend. Na toespraken door oud-douanier de heer Zwerver, wethouder Giny Luth en Richart Joling was het de eer aan de heer Zwerver om het lint door te knippen. Vervolgens kon men het gebouw van binnen bekijken. Daar draaide een film over de aankoop en de verbouwing van het pand. Silas Neuman, regisseur van het Europadorp, voorzag de genodigden tijdens het vertonen van de beelden van de nodige informatie. Burgemeester van Rhede: Jens Willerding greep de bijeenkomst aan om de banden tussen de gemeenten Westerwolde en Rhede weer te versterken. Mogelijk volgt binnenkort in het grenskantoor de eerste bijeenkomst.

Het voormalig grenskantoor is een historische plek. Het werd in 1956 geopend. De heer Zwerver, die er jarenlang heeft gewerkt, wist er mooie anekdotes over te vertellen. Ook wethouder Giny Luth heeft levendige herinneringen aan de grensovergang. Bijna wekelijks passeerde zij in haar oude VW Passat de controle om op bezoek te gaan bij haar vriendje die in Hamelen woonde. Zij was toen rond de twintig. Spannend was het op de terugweg ook; de grensovergang sloot namelijk om 22.00 uur!

Sinds het pand in 1993 leeg kwam te staan, raakte het gebouw, dat een van de weinige overgebleven grenskantoren tussen Nederland en Duitsland is, steeds meer in verval. In de loop der jaren werd er enig sloopwerk verricht en werd het een “rotte kies” in onze gemeente.

Daaraan is nu een einde gekomen. Joling heeft het gebouw van onder tot boven opgeknapt en weer voorzien van onder anderen waterleiding. Tijdens de werkzaamheden kwam ook een jarenlang bewaard geheim boven water. Op de zolder van het toiletgedeelte werd een stapel documenten aangetroffen die mogelijk het daglicht niet kon verdragen……………. Een aantal daarvan is ingelijst en in het grenskantoor te bewonderen.

Morgen, 26 november, is er van 10.00 tot 16.00 uur open dag. U bent van harte welkom het vernieuwde grenskantoor te komen bekijken.

Foto’s: Jan Glazenburg, meer foto’s vindt u hier.