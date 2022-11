Inwoners provincie Groningen werken samen aan het landschap

OLDAMBT, GRONINGEN – Het mooier, groener, toegankelijker maken van het Groninger landschap voor bewoners, ondernemers en toeristen. In de Landschapswerkplaats, het grootste Toukomstproject van Nationaal Programma Groningen, gaan initiatiefnemers, inwoners en professionals hier samen mee aan de slag. Met als doel om een biodivers natuurnetwerk te creëren met veel aandacht voor wandel-, fiets en ruiterpaden en vaarroutes. Waar in totaal maar liefst 31 miljoen euro voor beschikbaar is. Landschapsbeheer Groningen is samen met initiatiefnemers gestart om de eerste zeven projecten uit te voeren.



Voor de eerste zeven projecten van de Landschapswerkplaats, die verspreid liggen over drie gebieden in de provincie, is in totaal € 700.000 beschikbaar. Ze zijn het resultaat van bijeenkomsten met initiatiefnemers, inwoners, deskundigen, gemeenten en waterschappen. Deze eerste projecten zijn nog vrij klein en bedoeld om van te leren. Op basis van de lessen gaat in 2023 de Landschapswerkplaats van start met tien gebundelde Toukomstinitiatieven. De planning en route door de provincie maken ze in 2023 bekend.



Drie projecten in het centrale Woldgebied en Duurswold

Nieuwe recreatiemogelijkheden voor wandelliefhebbers, ruiters en vaarfanaten in het Centrale Woldgebied & Duurswold.

• In de omgeving van Meerstad komt een nieuw wandelpad: “Dat je over de maaipaden van het waterschap langs de sloten mag lopen, weet niet iedereen. Daar komt met dit project verandering in. Er komen routebordjes, een bankje, er worden bloemen gezaaid en het wandelpad krijgt aandacht via verschillende kanalen”, vertelt initiatiefnemer Anja van der Linden.

• In de omgeving van het Schildmeer wordt een ruiterroute aangelegd. Initiatiefnemer Joke Dallinga is er blij mee: “Met deze ruiterroute creëren we een veilige weg voor ruiters en hun paarden in een prachtige omgeving. Mooie bijkomstigheid is dat we vanuit dit pad kunnen doorsteken naar andere plekken in de provincie.”

• Met het Groen-witte sloepenplan komt ook varend Groningen aan zijn trekken. Je kunt er straks met elektrische sloepjes van de ene naar de andere bijzondere plek varen. Ondernemer Rudi van Oosten is één van de initiatiefnemers: “Met dit plan maken we het vaargebied in Groningen leuker én vriendelijker voor toeristen. Tegelijkertijd geven we ondernemers een boost.” De eerste negen sloepen gaan in 2023 te water.



Twee projecten in Oldambt

Iedereen kan in het Oldambt naar hartenlust komen wandelen én leren over de geschiedenis. Ondertussen leven kinderen zich uit in een mini-bos.

• Rondom de dorpen Ganzedijk/Hongerige Wolf, Drieborg, Nieuw Beerta, Beerta en Bad Nieuweschans komen tien nieuwe wandelroutes. De loswal van Ganzedijk uit 1862 wordt hersteld. Ton van den Boomgaard van Stichting de 5 Oldambtster dorpen: “De wandelroutes geven podium aan de cultuurhistorische plekken in de omgeving, zoals de loswal en de verdronken dorpen. We houden hiermee de verhalen over de unieke historie in leven.” Deze winter zijn de wandelroutes en het herstellen van de loswal klaar.

• Bij OBS de Beukenlaan in Winschoten komt een Tiny Forest. Dit is een mini-bos van ongeveer tweehonderd vierkante meter met zo’n zeshonderd bomen én een buitenlokaal. Kees Siderius van IVN Natuureducatie en initiatiefnemer van dit project: “Een Tiny Forest is een plek waar kinderen kunnen leren over het belang van de natuur en biodiversiteit in hun eigen omgeving. Met dit project hopen we andere scholen in Groningen teinspireren.” De aanleg van het Tiny Forest in Winschoten vindt deze winter plaats.



Twee projecten in Wierdenland en waddenkust

Een flinke impuls voor natuur, kunst en cultuur? Dat zit met deze projecten wel goed.

• Het slingerpad van vijf kilometer rondom Wehe-den Hoorn is toe aan onderhoud, vernieuwing en vergroening. Dorpsbewoner Jacoba Wijk, bedenker van het project Verbindend slingerpad Wehe-den Hoorn: “Het asfalt is inmiddels gerepareerd. Nu komt er aandacht voor het onderhoud en het bijplanten. Uiteindelijk verfraaien we de route met bloembollen. Het pad wordt intensief gebruikt door zowel dorpelingen als toeristen. En als doorgaande fietsroute, verbonden met onder andere het Pieterpad. “

• Het project Ezinge verbindt maakt van het dorp Ezinge een broedplaats van natuur, kunst en cultuur. Dit gebeurt door een verbinding van verschillende projecten op het gebied van biodiversiteit, educatie en beleefbaarheid van natuur en landschap. Initiatiefnemer en kunstenaar Koos Buist: “Met dit project willen we biodiversiteit vergroten en aan inwoners en bezoekers van Ezinge laten zien hoe belangrijk de natuur is in ons bestaan. Ezinge wordt een plek om van te leren én van te genieten.”



Over de Landschapswerkplaats

De Landschapswerkplaats voert plannen uit die het Groningse landschap nóg mooier en toegankelijker maken. Met als doel het creëren van een fijnmazig biodivers netwerk van groen en water waar mensen naar hartenlust kunnen wandelen, fietsen, paardrijden en varen. De Landschapswerkplaats werkt hiervoor samen met inwoners, overheden en organisaties tien gebundelde Toukomstinitiatieven in samenhang uit zodat ze elkaar versterken.

