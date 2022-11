Kaalslag in Engbert Drenthbos moet plaats maken voor nieuwe variatie aan bomen en struiken

VRIESCHELOO – In het Engbert Drenthbos in Vriescheloo wordt een fiks aantal bomen gekapt.

In het Engbert Drenthbos in Vriescheloo wordt de komende tijd een fiks aantal bomen gekapt. Fijnsparren gaan tegen de vlakte omdat ze zwaar beschadigd zijn door storm Corrie, droogte, ouderdom of zijn aangetast door de Letterzetter, een donkerbruine kever van 4,2-5,5 mm lang. Deze komt vooral voor op sparren, in het bijzonder op de fijnspar. Na een zware keveraanval valt de bast af en kan de boom sterven.

De aangetaste en afgestorven bomen worden voor het merendeel verwijderd. De bomen binnen 30 meter van de wandelpaden vormen een gevaar voor de wandelaars, staat op een aan een boom bevestigd schrijven te lezen. Het hout, wat niet geschikt is voor bijvoorbeeld de meubelindustrie, wordt versnipperd. Hier en daar op het terrein blijven ten behoeve van de flora en fauna stapeltjes hout liggen. De ruimtes worden aangeplant met een grote variatie aan bomen en struiken, met daartussen open plekken.

Het bos, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, heette aanvankelijk het Vrieschelooster Bos, maar werd in 2006 gedoopt in Engbert Drenthbos, genoemd naar Engbert Drenth, de man die 27 jaar burgemeester van de gemeente Bellingwedde was. Drenth was in die tijd ook voorzitter van een commissie die zich bezighield met de herinrichting van Westerwolde en het creëren van nieuwe natuurgebieden. Het bos was zo’n nieuw gebied. De burgemeester wordt zo geëerd voor zijn werk als commissievoorzitter.

Foto’s: Jan Doornkamp