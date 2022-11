DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Op 24 november vond op de BAB 31 bij Weener, richting Emden, een ongeval plaats. Een 63 jarige vrachtwagenchauffeur uit Wuppertal werd door een collega ingehaald. Toen de onbekende bestuurder van de inhalende vrachtwagen terug de hoofdrijbaan opreed, sneed hij de 63-jarige. Deze probeerde een uitwijkmanoeuvre uit te voeren om een ​​aanrijding tussen de twee vrachtwagencombinaties te voorkomen. Daarbij botste hij met zijn zware vrachtwagen tweemaal tegen de buitenste vangrail. Hierdoor ontstond materiële schade aan trekker en oplegger. De veroorzaker, die na het ongeval zonder toestemming doorreed, zou een zilveren Mercedes-trekker met een blauwe aanhanger hebben bestuurd. Getuigen die relevante informatie kunnen geven over het incident worden verzocht contact op te nemen met de Autobahnpolitie in Leer.

Meppen

In de nacht van 19 op 20 november is aan de Zur Waldbühne in Meppen een geparkeerde zwarte VW Polo met witte verf besmeurd. De schade bedraagt 3.000 euro.

Vanmorgen om kwart voor acht is bij een ongeval op de Herzog-Arenberg-Straße in Meppen een 16 jarige fietser aangereden. Hij werd door een 34 jarige automobiliste over het hoofd gezien toen zij met haar VW vanaf de Hermann-Löns-Straße rechtsaf de Herzog-Arenberg-Straße insloeg. De fietser raakte door de aanrijding lichtgewond.

Bij een ongeval op de Dalumer Straße in Meppen zijn gistermiddag om 14.20 uur drie personen gewond geraakt. Zij zaten in een VW, die vaart minderde om de Schwefinger Straße in te slaan. De auto werd van achteren aangereden door een 64 jarige bestuurster van een Seat. De drie mannelijke slachtoffers van 17, 44 en 51 jaar zijn met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De veroorzaakster van het ongeval bleef ongedeerd. De schade bedraagt 6.000 euro.

Papenburg

Woensdagmiddag is om 14.20 uur op de kruising van de Johann-Bunte-Straße met de Splitting links door een vrachtwagen een verkeersbord aangereden. Dit werd door een vrouwelijke getuige gezien. De politie wil graag met haar in contact komen.

Op 22 november is tussen 07.00 en 18.10 uur op de parkeerplaats bij het station aan de Bahnhofstraße een grijze Ford Fiësta aangereden. De schade bedraagt 500 euro. Over de veroorzaker is niets bekend.

Sögel

Tussen woensdag 12.55 uur en donderdag 0.25 uur is op een parkeerplaats van een bedrijf aan de Twickenweg in Sögel een zwarte VW Golf 7 aangereden. De veroorzaker is onbekend.

Lingen

Sinds 17 november wordt vanuit de wijk Gauerbach in Lingen de 28 jarige Marta Maria Hossain vermist (foto). Zij is 1.65-1.70 m lang met een slank postuur. Ze heeft lang rossig haar en draagt een bril met een roze montuur. Marta Maria Hossain spreekt Pools en Engels. Heeft u deze vrouw gezien bel dan met de politie Lingen of in Duitsland met noodnummer 110.