Wijkwethouders en dorps- en wijkraden maken kennis met elkaar

ALTEVEER – Woensdag 23 november hebben de wijkwethouders en de dorps- en wijkraden kennis met elkaar gemaakt tijdens een bijeenkomst in De Drijscheer in Alteveer. De kennismaking is de eerste stap naar meer zichtbaarheid en bekendheid van het bestuur in de dorpen en wijken. In het collegeprogramma 2022-2026 “Onze toekomst is al begonnen” geeft het college aan een open en toegankelijk bestuur te willen zijn. Dat geven we een gezicht door te gaan werken met dorp- en wijkwethouders.

Zichtbaar en verbindend

‘Een wethouder moet zichtbaar, vindbaar en benaderbaar zijn’ volgens wijkwethouder Mellies. ‘Veel inwoners ervaren een afstand tussen hen en het gemeentelijk bestuur. Een wijkwethouder kan dan de verbindende schakel zijn.’

Tijdens de bijeenkomst werd de rol van de wijkwethouders toegelicht. De wijkwethouder is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de dorps- en wijkraden en gaat regelmatig met ze in gesprek om te horen wat er speelt. Ook zijn de wijkwethouders aanwezig bij relevante gebeurtenissen in hun dorpen en wijken. De wijkwethouder werkt nauw samen met de gemeentelijke dorps- en wijkcoördinatoren en is verbonden met het wijkgericht werken.

Bestuurlijk aanspreekpunt per dorp/wijk

Jur Mellies: Mussel, Maarsstee, Cereswijk

Ingrid Sterenborg – Kooij: Stadskanaal Noord, Parkwijk, De Borgen, Vogelwijk, de Hagen, Vledderveen

Egbert Hofstra: Onstwedde, Musselkanaal, Maarsveld

Goedhart Borgesius: Alteveer, Stadskanaal Centrum, Maarswold

Samen het verschil maken voor een betere buurt

Bij deze bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van Lefier en Welstad aanwezig. Zij gaven een toelichting op hun rol in het wijkgericht werken. De dorps- en wijkraden vertelden over wat ze hebben bereikt en waar ze het meest trots op zijn. Én over hun plannen voor het komende jaar. ‘Door alle presentaties heb ik zelf ook heel veel inspiratie opgedaan om hier in mijn eigen dorp mee aan de slag te gaan’, aldus één van de aanwezigen.

De bijeenkomst werd afgesloten met de conclusie dat je samen het verschil maakt voor een betere buurt!

Ingezonden