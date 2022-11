Barrels onderweg naar de boot in Trelleborg

WINSCHOTEN – Vrijdag vertrok een groep deelnemers voor een reis naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland. Ze verzamelden zich bij Café Dommering op het Marktplein in Winschoten.

De tour wordt weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep, van Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Deze keer rijden er 75 auto’s mee. Fotograaf Mazzelmoaze reist weer mee. Hij houdt ons op deze website van zijn avonturen op de hoogte. Op maandag, woensdag en vrijdag is hij te horen in het programma De Dag Vanmorgen bij Groningen1.

Woensdagmorgen vertrokken de deelnemers voor een rit van zo’n 600 kilometer naar Mo i Rana in Noorwegen. Een lange rit door een prachtige omgeving langs de fjorden in Noorwegen. Gistermorgen is de groep weer vertrokken naar Östersund in Zweden, waar ze vandaag in Orebro belandden, de laatste stop in Zweden. Morgen, zaterdag, rijden ze door naar de boot in Trelleborg en dan met de boot richting Duitsland/Nederland. Een team gaat met een vervangende auto naar huis, vanwege een defecte distributieriem. Ook andere teams hadden wat kleine pechgevallen.

Foto’s: Mazzelmoaze

Voor meer foto’s klik HIER.