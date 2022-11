Roel van Alff waardige vervanger van Noël van ’t Endt bij judoclinic in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Roel van Alff was vandaag een waardige vervanger van Noël van ’t Endt bij judoclinic in Vlagtwedde

Vanmiddag was er in sportzaal Westerwolde een judoclinic georganiseerd door Judo Tan-Ren-Jutsu, Stichting Judoschool Oost-Groningen en Judovereniging Borger.

Deze clinic was bedoeld voor de leden van Judo Tan-Ren-Jutsu en enkele bevriende judoverenigingen voor zowel de recreatieve judoka als voor de wedstrijdjudoka en de veteranen.

Helaas moest de aangekondigde oud-wereldkampioen Noël van ’t End wegens ziekte verstek laten gaan.

Deze Van ’t End was tot 2016 nog geen grote naam in de judowereld, maar daar kwam verandering in toen Noël van ’t End zich verzekerde van een plek op de Olympische spelen in Rio de Janeiro.

Helaas, één maand voor de Olympische spelen scheurde Noël zijn enkelbanden af. Toch ging Noël naar de spelen, nog niet volledig hersteld. Deze spelen waren voor hem een dieptepunt in zijn carrière, hij verloor meteen zijn eerste wedstrijd en moest naar huis.

Hij won in 2019 echter zijn allereerste Grand Slam en werd in één klap nationaal bekend toen hij als eerste Nederlander in 10 jaar wereldkampioen judo werd! Nu heeft Noël van ’t End nog maar één doel, hij wil goud winnen op de Olympische spelen van Parijs 2024.

Een voortreffelijke vervanger werd vanmorgen alsnog gevonden in Roel van Allf.

Deze 68-jarige judotrainer uit Assen is al sinds de oprichting verbonden aan Asahi, de Asser budovereniging die dit jaar haar 60ste verjaardag viert.

Van Alff zelf is in het bezit van de zesde dan – wat bijzonder is in Nederland – en schreef het judoboek ‘Honderd keer kantelen’. Maar daarbij geeft hij zijn kennis gepassioneerd over aan zijn pupillen in Assen bij Asahi, maar ook in Borger en Smilde.

Nadat van Allf gevloerd was door wethouder Saskia Ebbers van de gemeente Westerwolde, gaf hij zijn kennis en vaardigheden door in Vlagtwedde.

Daar waren bijna 100 leerlingen van de judoschool van Ronnie Grave en judoka’s van enkele andere verenigingen, waaronder een paar Duitse sporters op af gekomen.