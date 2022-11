Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 27 november, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENDAG | EIND VAN DE WEEK WINTERS

Er ligt vandaag een front met veel bewolking over het land. Af en toe valt er wat regen of motregen, en vanavond kan het ook bij ons langdurig regenen. Heel veel regen valt er niet maar 5 mm aan neerslag tot middernacht is goed mogelijk. Het is ook vrij koud door een matige zuidenwind en een temperatuur rond 6 graden.

En vannacht en morgen is het niet veel anders. Dit front blijft boven het land en het blijft dan ook bewolkt en regelmatig valt wat regen of motregen, zowel vannacht als morgen overdag. Er staat morgen een zwakke veranderlijke wind en het wordt morgenmiddag zo’n 8 graden.

Dinsdag is er weinig wind en het is dan overwegend droog, maar er is dinsdag wel een grote kans op mist. Ook woensdag is er kans op hardnekkige mist, daarna komt er een matige tot vrij krachtige oostelijke wind op gang. Daarmee is de lange termijn meestal droog met af en toe zon en wellicht een regen- of sneeuwbui: minimumtemperaturen eind van de week tussen 0 en -3, en maxima tussen 1 en +4 graden.