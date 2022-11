Groot succes: Sixties Revival Veendam

VEENDAM – Met de ruim 1500 bezoekers aan “Let the Sixties Roll ” op zaterdagavond 26 november in Grand Café Java is het evenement een groot succes geworden. Een feest der herkenning voor menig bezoeker. De zo gewenste sfeer van gezelligheid, een praatje en een drankje zat er bij de bezoekers al vroeg bij in de avond in. In combinatie met de programmering van de 14 verschillende bands en artiesten in de vijf verschillende zalen was er voor iedere muziekvoorkeur wel een optreden voorzien. Alle muziekstijlen uit de 60- en 70-iger jaren kwamen voorbij.

De top acts als The Wild Romance en Erwin Java’s Travel Party ft. Erwin Nyhoff spelend Cuby & The Blizzards trokken vanzelfsprekend het meeste publiek, en voor de ware liefhebbers een must om te horen. Met daarnaast de optredens van Carolina Dijkhuizen (als Donna Summer), Mary Amora (Tina Turner) en Andre Sharon (Elvis Presley) werd er weer als vanouds meegezongen en gedanst. Met de opvolging door de Beatles Sessions was de hit cirkel rond.

De blues & rock liefhebbers konden hun hart ophalen met bands als 69Comeback en R.U.W. Dit aangevuld met The Woodies, Keys en onze eigen Krzysztof Groen. In de pauzes werd de muzikale omlijsting uitermate goed ingevuld door de vinyl-DJ’s The Jukes en de afterparty door Jeroen Post (ex-TMF). Het hele programma werd aan elkaar geregen door presentatoren Thomas Kaldijk (Blueprint) en “old-school sixties” Jan van der Meide, aangevuld met het nieuwe talent Linda Nieboer.

Als kerst op de taart was Pieta Loots toch nog even het haasje om als destijds als “bloumenpoedie” een bloemetje uit te reiken aan één van de bands.



Als gezegd een feest der herkenning en top gezelligheid waren de reacties vanuit de bezoekers.

De organisatie is dan ook supertrots dat ze de sfeer en de gezelligheid van de Sixties van rond 1990 in Veenlust hebben kunnen benaderen. Immers dat was het doel. Een tweede editie volgend jaar zit er zeker in.

Sfeerimpressies en foto’s verschijnen binnenkort op deze website.

Tekst en foto’s ingezonden door Hans Stuut