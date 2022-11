DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermorgen is rond half twaalf op de Wiek links een auto in het kanaal beland. De 29 jarige bestuurster uit Papenburg werd door omstanders uit de auto gehaald. Mogelijk was zij tijdens het rijden onwel geworden. De vrouw is naar het Marienhospital Papenburg. Haar VW Golf is door een berger uit het water gehaald.

Vannacht is een woning aan de Umländerwiek links door een brand ernstig beschadigd geraakt. De brand brak iets na middernacht in de keuken uit en breidde zich uit door de rest van de woning. De bewoner wist zich op tijd in veiligheid te stellen. Een bewoner van een aangrenzende woning werd geëvacueerd. De bewoner van de woning waarin de brand woedde bleek zwaar onder invloed van alcohol te verkeren. De politie vermoedt dat hij de brand heeft aangestoken. De schade bedraagt 100.000 euro.

Weener

Vannacht was een 25 jarige automobilist uit Papenburg met een waarde van 1.37 promille alcohol in zijn bloed onderweg. Hij werd om kwart over één op de Am Park in Weener door de politie aan de kant gezet en meegenomen naar het politiebureau. Daar werd een bloedonderzoek aangevraagd en zijn rijbewijs ingevorderd. De man was het hiermee niet eens en probeerde zich tegen de maatregelen te verweren. Ook beledigde hij de agenten. Er is voor meerdere zaken proces-verbaal opgemaakt.