Volle bak bij het Narrenfeest in Beachhouse Moekesgat

TER APEL – Gisteravond werd door de Kloosterwiekers in Beachhouse Moekesgat het Narrenfeest georganiseerd.

Het Narrenfeest, de start van dit carnavalsseizoen, vond dit jaar opnieuw plaats in het Beachhouse van Camping Moekesgat in Ter Apel. Het feest is in het leven geroepen om samen met alle carnavalsliefhebbers het nieuwe carnavalsseizoen van start te laten gaan. Praalwagenbouwers, loopgroepen en overige enthousiaste carnavalisten ontmoetten gisteravond elkaar en praatten over hun plannen voor de optocht van 18 februari 2023. Uiteraard ontbraken de carnavalskrakers niet.

Onder leiding van de Ceremoniemeester, Prins Wim de 1e en Vorst Ronald de 1e en de voltallige Raad van 11 werd na het zingen van het lijflied ‘Kiele, Kiele Fennechie’ het Narrenfeest officieel geopend.

De muzikale begeleiding was van DJ Lars en Arjen Boltjes. Beide heren zijn inmiddels vast onderdeel van het Carnavals programma van De Kloosterwiekers.

Arjen Boltjes (1975) is geboren en getogen in Stadskanaal. In de korte tijd dat Arjen zich op het artiestenvak heeft gestort, heeft hij op diverse bijzondere evenementen en feesten van zich laten horen. Zo heeft hij o.a. het kampioensfeest van Hoofdklasser Harkemase Boys en het Jubileumfeest van VHC Actifood met feestmuziek mogen opluisteren. Feesten en evenementen waar hij trots op is dat hij daar de gasten heeft mogen vermaken. Het zingen en muziek zit Arjen in het bloed. Een dag geen muziek, is een dag niet geleefd, zo luidt zijn motto.

Foto’s: André Dümmer